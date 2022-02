Fondi compensazione AVS/AI/IPG: buon risultato nel 2021

I fondi di compensazione AVS/AI/IPG hanno chiuso il 2021 con un buon risultato: il rendimento netto degli investimenti è stato pari al 5,28% (2020: 5,22%), indica una nota odierna di compenswiss, l’istituto federale che li gestisce. In totale, il patrimonio ammonta a 40,88 miliardi di franchi, rispetto ai 38,54 miliardi registrati a fine 2020, sottolinea il comunicato. Nonostante la crisi sanitaria, il 2021 è stato caratterizzato dalla ripresa economica. I titoli in borsa sono cresciuti. Questa situazione ha influenzato positivamente i risultati dei tre fondi.

Pochi i rischi corsi

Compenswiss ha una strategia d’investimento prudente, prende pochi rischi. Malgrado ciò, i rendimenti ottenuti nel 2021 sono soddisfacenti, ha sottolineato Manuel Leuthold, presidente del consiglio di amministrazione, citato nella nota. Il patrimonio complessivo (come detto pari a 40,882 miliardi) è costituito dal patrimonio investito, pari a 38,68 miliardi di franchi (35,06 miliardi a fine 2020) e dalla liquidità (tesoreria), pari a 2,20 miliardi (rispetto ai 3,48 miliardi dell’anno precedente e agli 1,68 miliardi del 2019). L’andamento altalenante della liquidità si spiega col fatto che questa era stata aumentata nella primavera del 2020 per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Nel 2021 le entrate sono state sufficienti e i fondi avevano liquidità sufficienti per far fronte agli obblighi di pagamento.