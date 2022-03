Fondazione svizzera di sminamento, morto collaboratore

La fondazione svizzera di sminamento (propriamente denominata Fondation suisse de déminage, FSD) deplora oggi la morte di uno dei suoi collaboratori ucciso dal lancio di razzi a Mariupol, in Ucraina. L’organizzazione non ha notizie di altri quattro dipendenti presenti nella città sud-orientale pesantemente presa di mira dagli attacchi russi.

Preoccupazione per i collaboratori La FSD ha dichiarato di essere “estremamente preoccupata” per la sorte di altri quattro suoi collaboratori che si trovavano a Mariupol e dei quali non ha notizie da diverse settimane. La situazione è invece relativamente stabile nella regione di Sloviansk, dove vi è l’ufficio principale della fondazione.

Attività interrotte

La maggior parte del personale della FSD continua a lavorare in tutto il paese, anche se le attività di sminamento sono state interrotte con l’intensificarsi delle ostilità. Le squadre creano in particolare rifugi sotterranei, forniscono cibo e coprono i costi del carburante degli autobus per l’evacuazione. Ogni membro decide tuttavia giorno per giorno quali attività può o non può svolgere, a seconda della sua valutazione del livello di sicurezza nella zona in cui si trova, ha precisato la FSD.