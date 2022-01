Folate di vento fino a 140 km/h in montagna

Un fronte di aria calda ha portato oggi temperature piuttosto miti in Svizzera, ma anche notevoli folate di vento. Sul Säntis (AI/AR/SG), a 2’500 metri di quota, si sono registrati venti di 137 chilometri orari. Già nel corso della notata si erano rilevate folate di oltre 100 km/h su diverse cime montuose. In pianura si è arrivati invece a toccare gli 80 km/h, ha reso noto MeteoNews.

Come già accennato, l’aria calda ha portato anche a temperature miti, con il termometro che ha segnato 18,7 gradi nella località di Binningen, nel canton Basilea Campagna. Le cose cambieranno però rapidamente e domani gli esperti si aspettano copiose nevicate in montagna, in particolare sull’arco alpino orientale.