Fiumi troppo caldi, diversi record infranti

Queste settimane di canicola eccezionale hanno fatto salire le temperature di laghi, ma anche dei fiumi, a livelli mai visti in alcuni casi. Stando all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in undici stazioni di misurazione sono stati registrati valori mai toccati dall’inizio delle misurazioni. In 22 altre stazioni è stato battuto il record per il mese di luglio, ha indicato l’UFAM a Keystone-ATS.

Record infranti

A Thun (BE), l’Aare ha toccato i 23,4 gradi e ben 24 gradi a Berna, per la gioia dei molti bagnanti che hanno preso d’assalto le rive del fiume per godersi un po’ di refrigerio. Si tratta di valori mai toccati in passato. Record sono stati battuti anche nella Reuss a Seedorf (UR) con 16,2 gradi e nel Ticino a Riazzino (TI) con 23,1 gradi. Temperature elevate anche nella Emme (BE, 22,5 gradi), nell’Allenbach a Adelboden (BE, 17,1 gradi), nel Dischmabach a Davos (GR, 15,7 gradi), nel Poschiavino a La Rösa (GR, 15,4 gradi), nella Linth a Mollis (GL, 16,5 gradi) e nell’Inn a S-chanf (GR, 15,1 gradi).