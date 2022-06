Firmato memorandum d'intesa sul secondo contributo all’UE

Oggi a Bruxelles la Svizzera e l’Unione europea hanno firmato il memorandum d’intesa concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’UE. A firmare per la Svizzera è stata la segretaria di Stato Livia Leu, che si è trattenuta a Bruxelles per la terza tornata di colloqui esplorativi sull’approccio “a pacchetto” del Consiglio federale. “Con la firma del memorandum è stato raggiunto un ulteriore traguardo importante in vista di una rapida attuazione del contributo”, sottolinea il Dipartimento degli esteri in una nota odierna.

I precedenti passi

Il memorandum d’intesa, firmato da Leu e la segretaria generale della Commissione europea Ilze Juhansone, concerne il secondo contributo svizzero, che era stato sbloccato dal Parlamento elvetico lo scorso 30 settembre. Un segnale positivo all’UE per proseguire e sviluppare la via bilaterale. Il documento, non giuridicamente vincolante, era già stato approvato dal Consiglio federale nel novembre 2021 e dall’UE nell’aprile 2022.

Termine dei negoziati entro fine anno

Il memorandum firmato oggi disciplina i punti chiave di questo secondo contributo, tra cui l’importo, la ripartizione tra i Paesi partner, le priorità tematiche, i principi di cooperazione e l’attuazione. Costituisce dunque il quadro di riferimento per i colloqui in corso, che dovrebbero concludersi “possibilmente entro la fine di quest’anno”, scrive il DFAE.