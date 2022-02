Fine settimana intenso per la Rega

Circa 200 interventi in un solo weekend in tutta la Svizzera. È quanto ha effettuato la Rega durante lo scorso fine settimana, contraddistinto dal bel tempo e che ha indotto numerose persone a strascorrere le giornate all’aria aperta. Gli elicotteri della Rega si sono alzati in volo per soccorrere pazienti infortunatisi durante la pratica di sport invernali e in montagna, ma anche per incidenti stradali e malattie gravi. In generale, sottolinea la guardia aerea svizzera in un comunicato, il numero degli interventi riflette le condizioni meteorologiche, il comportamento nel tempo libero e la mobilità della popolazione e dei turisti in Svizzera.

Un’adeguata preparazione

Proprio quando ci sono giornate soleggiate, la Rega si aspetta un elevato numero di interventi e si prepara adeguatamente: due elicotteri di salvataggio supplementari sono stazionati presso le basi Rega dell’Oberland bernese e dei Grigioni per rafforzare il suo dispositivo d’intervento, che comprende in totale 13 basi operative dislocate in tutto il territorio nazionale.