Fiducia nei vicini, ma rapporti sociali distaccati

La metà degli svizzeri è un vicino “distanziato“ Gli autori dello studio hanno identificato quattro diverse tipologie di vicini: i distanziati, le persone in cerca di ispirazione, quelle che coltivano le relazioni e quelle orientate ai valori. La maggior parte degli intervistati (47%) appartiene alle categorie dei “distanziati”: nonostante il desiderio di conservare una distanza con i propri vicini, queste persone tendono ad intessere relazioni cordiali e si mostrano disponibili in caso di necessità. La seconda categoria di vicini che si ritrova più spesso tra gli svizzeri (30%) è costituita dalle persone in cerca di ispirazione. Per loro, le differenze e la diversità sociale sono viste positivamente e gli incontri e gli scambi all'insegna del rispetto e della solidarietà sono ricercati. Il terzo gruppo (14%) è costituito dalle persone che apprezzano un senso di comunità e vicinanza. Infine, la quarta categoria (10%) comprende coloro che desiderano condividere gli stessi valori: piuttosto che allacciare relazioni strette, queste persone preferiscono la distanza e il comportamento rispettoso.

Un concetto di vicino variabile secondo le regioni linguistiche Secondo lo studio, svolto su un campione di 1'021 persone di età compresa tra i 15 e i 79 anni intervistate online, in Svizzera tedesca quasi il 60% degli abitanti considera come vicini unicamente le persone che vivono nel proprio palazzo o nelle case confinanti. Al contrario, per il 33% dei romandi e il 37% dei ticinesi, tutti gli abitanti del proprio quartiere rientrano nel concetto di vicino.

Impatto moderato del coronavirus sulle relazioni tra vicini

L’istituto di ricerca ha messo in evidenza come l'epidemia di coronavirus non ha cambiato completamente le relazioni tra vicini e come la fine delle restrizioni ha portato a un ritorno alle abitudini quotidiane. Inoltre, durante i periodi di didattica a distanza, i vicini si sono mostrati più tolleranti nei confronti dei bambini che gridavano o giocavano. La settimana scorsa, l'assicuratore Axa ha però messo in luce come tra il 2019 e il 2020, le richieste di risarcimento relative alle liti di vicinato sono aumentate di un terzo. La pandemia non pare essere responsabile di nuovi conflitti, ma le persone sembrano essere più sensibili ai fattori di disturbo in quanto hanno trascorso più tempo a casa.