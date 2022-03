Ffs in rosso di 325 milioni nel 2021

Diminuiti gli abbonamenti

La divisione Traffico viaggiatori ha concluso l’esercizio con una perdita di -495 milioni di franchi, nettamente meno dei -669 milioni dell’anno precedente. Il numero degli abbonamenti generali ha continuato a scendere: nel 2021 erano 406’000, rispetto ai 439’000 del 2020 e ai 500’000 del 2019. In totale controtendenza, lo scorso anno erano in circolazione 2,83 milioni di abbonamenti metà-prezzo, con un netto incremento rispetto al 2020 (+4,0%) e anche rispetto al periodo pre-crisi (+3,9%). Per quanto concerne FFS Cargo Svizzera, in un “contesto ancora estremamente critico” l’attività di trasporto ha stagnato rispetto al 2020 (-0,2% a 5’256 milioni di tonnellate-chilometri nette) ma è diminuita del 12,1% rispetto al 2019. Grazie al sostegno dei poteri pubblici, è stato comunque possibile ottenere un risultato globale in pareggio (1,1 milioni di franchi dopo -34,7 milioni nel 2020). L’indebitamento netto soggetto ad interessi del gruppo è salito di 720 milioni a oltre 11 miliardi. Il tasso di copertura dei debiti - ossia l’indebitamento rispetto all’utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti (EBITDA) - si è attestato al 13,7%, oltre il doppio del limite stabilito dalla Confederazione (6,5%). In base alle stime attuali, complessivamente la pandemia dovrebbe costare alle FFS circa 3 miliardi di franchi. Per riportare sotto controllo la situazione finanziaria le Ferrovie intendono risparmiare 6 miliardi entro il 2030. Dal 2024 al 2030 si aggiungeranno ogni anno altri 80 milioni di franchi da misure di riduzione dei costi e/o aumenti dei ricavi, come richiesto dalla Confederazione.