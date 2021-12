Ffs in difficoltà finanziarie, interviene la Confederazione

La pandemia ha causato un forte aumento dell’indebitamento e un netto peggioramento delle prospettive sul fronte dei ricavi per le FFS. Per arginare il problema il Consiglio federale ha adottato oggi una serie di misure per stabilizzare le Ferrovie federali da un punto di vista finanziario.

Berna vuole poi ridurre i prezzi delle tracce d’orario nel traffico a lunga distanza, ossia delle tariffe per l’utilizzo della rete dei singoli treni. Con la riduzione del contributo di copertura dei costi, tra il 2022 e il 2029 il traffico a lunga distanza dovrebbe essere sgravato complessivamente di 1,5-1,7 milioni di franchi. L’obiettivo è fare in modo che a medio termine le FFS possano nuovamente conseguire un utile adeguato. Per compensare l’onere supplementare del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF), la Confederazione elaborerà una proposta di soluzione entro metà 2022. Oltre a un aumento dei contributi federali al FIF, verrà valutata anche una proroga del termine per il rimborso del debito.