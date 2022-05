Feusisberg, salgono a 3 gli operai deceduti nel cantiere

L’accaduto

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 del mattino. I tre stavano svolgendo lavori per le fondamenta di un nuovo edificio. Per cause ancora ignote, la terra è franata loro addosso seppellendoli. I loro corpi sono stati recuperati sotto le macerie grazie all’intervento di quattro squadre con cani da soccorso. Nell’operazione sono state coinvolte in totale una novantina di persone. I cadaveri sono stati portati all’Istituto di medicina legale dell’Università di Zurigo per determinare la causa della loro morte e accertarne l’identità.