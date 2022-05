Festività all’insegna del traffico

In occasione delle prossime festività si prevede nuovamente traffico intenso sulle strade svizzere, in particolare durante i ponti di Ascensione (26 maggio), Pentecoste (4–6 giugno) e Corpus Domini (16 giugno). I disagi alla viabilità dovuti agli spostamenti si concentreranno presumibilmente sull'A2, in particolare all'ingresso della galleria del San Gottardo, dove si attendono lunghe code in direzione sud a partire da mercoledì pomeriggio prima dell'Ascensione e del Corpus Domini, e da venerdì a mezzogiorno nel weekend di Pentecoste. Il controesodo, in direzione opposta, vedrà invece traffico incolonnato dal pomeriggio di domenica (Ascensione e Corpus Domini) e nel pomeriggio del lunedì di Pentecoste.

Strade principali e valichi di frontiera

Sono possibili disagi temporanei sui tratti Spiez-Kandersteg (partenze), Gampel - Goppenstein (rientri), Brunnen-Flüelen (Axenstrasse), Raron-Briga, Bellinzona-Locarno, nonché su diverse strade principali dell'Oberland bernese, dei Grigioni e delle valli laterali vallesane. Tempi di attesa previsti anche ai valichi di frontiera di Chiasso, Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen.

Treni navetta

Per le partenze sono possibili attese tra le ore 10 e le 15 al trasbordo presso le stazioni di Realp per il valico della Furka, Kandersteg per il Lötschberg e Klosters-Selfranga per la Vereina, mentre per i rientri tra le ore 11 e le 19 a Oberwald (Furka), Goppenstein (Lötschberg) e Sagliains (Vereina).