Festa nazionale, ecco dove saranno i consiglieri federali

Quest’anno i consiglieri federali terranno discorsi in 15 comuni in occasione del Primo agosto. Solo il ministro dell’economia Guy Parmelin verrà in Ticino. Il vodese sarà dapprima a Oberwald, in Vallese, per un brunch in fattoria, poi si receherà a Sessa.

Cassis in tre Cantoni diversi

Stando a quanto indicato oggi dalla Cancelleria federale, il presidente della Confederazione Ignazio Cassis parteciperà dapprima a un brunch in fattoria a Knonau (ZH), poi sul mezzogiorno sarà a Grenchen (SO) e in serata a Losanna, dove si esprimerà prima al nuovo quartiere artistico Plateforme 10 e poi a Ouchy.

Agenda fitta anche per Berset e Maurer

Maratona anche per Alain Berset e Ueli Maurer: il 31 luglio il ministro dell’interno interverrà a Lucerna e l’indomani a Stein am Rhein (SH) e Bellerive (VD), mentre il responsabile delle finanze sarà a Dietlikon (ZH), Neunkirch (SH) e Marbachegg (LU).