Festa nazionale: da Lugano è partito il treno di Cassis

È partito stamattina dalla stazione di Lugano il treno speciale con a bordo il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis, accompagnato da alcuni giovani.

Festeggiamenti per il 1° agosto

Il convoglio, voluto da Cassis per festeggiare la festa nazionale del 1. di agosto in maniera originale, è diretto a Zurigo nell’ambito di un periplo della “Svizzera moderna”.

Spazio per le questioni di attualità

Prima di partire, rivolto ai giovani Cassis si è augurato un viaggio insieme “bello ed emozionante”. Lungo è previsto, tra l’altro, un annuncio congiunto con i giovani di lingua italiana, come ha spiegato Cassis prima di salire sul treno. Ci sarà anche spazio per discutere di questioni di attualità, ha detto.

Brunch nel Canton Zurigo

A Knonau, nel Canton Zurigo, Cassis è atteso per un brunch con la popolazione locale. In seguito, il gruppo proseguirà in direzione di Grenchen (SO) e Yverdon-les-Bains (VD). Il “Tour de Suisse” si concluderà in serata con una grande festa popolare con fuochi d’artificio a Losanna.