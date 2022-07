Feriti ucraini, Berna cambia parzialmente idea

“Situazione cambiata”

Stando al vicesegretario di Stato Johannes Matyassy, il rifiuto in prima battuta era dovuto al fatto che a Berna, quando è pervenuta un richiesta in tal senso dalla Nato, era stato detto che sarebbe spettato all’Ucraina decidere chi doveva essere inviato all’estero come persona ferita. La Svizzera non sarebbe quindi stata in grado di verificare se personale militare fosse coinvolto. Adesso invece la situazione è cambiata. Secondo il “Tagesschau” infatti, gli ucraini hanno recentemente specificato la loro domanda, che riguarderebbe 155 bambini provenienti dal Paese devastato dalla guerra e in cattive condizioni di salute. La palla passa ora all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), a cui spetta la decisione.