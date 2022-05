Ferie più care del 20%

Le vacanze estive sono alle porte e a molti è tornata la voglia di viaggiare. Il costo delle vacanze da sogno però potrebbe aumentare fino al 20% quest'anno, secondo il responsabile della società di viaggi Globetrotter, André Lüthi, con sede a Berna. Non è colpa delle agenzie di viaggio ha sottolineato Lüthi, in un’intervista al “Blick”. È molto probabile che i viaggi stiano diventando più costosi “perché i fornitori di servizi stanno aumentando i loro prezzi”.

I motivi

Con l’aumento del costo delle materie prime e delle catene di approvvigionamento, aumentano anche le spese per le auto a noleggio, gli hotel e i voli: “Al momento, tutto è fino al 20% più costoso rispetto a prima del coronavirus”, ha dichiarato Lüthi al giornale. L'azienda prevede un fatturato pari al 60-70% di quello di prima della pandemia. In generale il settore delle agenzie di viaggio sarà nuovamente in rosso nel 2022. “Tutti gli specialisti russi di viaggi stanno soffrendo enormemente, e nessuno vuole viaggiare in Romania, Repubblica Ceca o Bulgaria al momento”, ha detto Lüthi.