Federali 2023, Cassis il meno amato

Solo Verdi-liberali e UDC guadagnano consensi in vista delle elezioni federali del 2023, mentre i Verdi sono in calo. Secondo un sondaggio, il parlamento e il Consiglio federale ottengono inoltre complessivamente un buon punteggio.

Rispetto al loro storico successo del 2019, i Verdi perderebbero 1,5 punti percentuali, scendendo all’11,7% delle preferenze, secondo il sondaggio online condotto lo scorso dicembre e pubblicato oggi dalle testate di Tamedia. I Verdi-liberali sono invece il partito che registrerebbe l’aumento più forte (+2,4 punti percentuali) al 10,2%. Dopo il calo del 2019, l’UDC rafforzerebbe inoltre la sua posizione di primo partito in Svizzera con il 27% (+1,4 punti percentuali). Gli altri partiti non mostrano invece variazioni statisticamente significative. Il PS rimane il secondo partito del paese (16,2%), seguito dal PLR (15,4%) e dall’Alleanza del Centro (13,3%). Questo sondaggio conferma a grandi linee le tendenze mostrate dal barometro elettorale della SSR pubblicato in ottobre, che prevedeva aumenti simili per UDC e Verdi-liberali, perdite per il PLR e intenzioni di voto stabili per i Verdi. Da notare che i sondaggi sono istantanee delle intenzioni di voto e da qui all’autunno 2023 potranno emergere nuove tendenze.