Fece esplodere un bancomat, oltre 6 anni di prigione

Danni materiali per 100mila franchi

L’esplosione per aprire il bancomat aveva causato danni materiali per 100’000 franchi al macchinario e all’edificio della banca. I due ladri erano fuggiti con un bottino di 126’000 franchi. La polizia ha poi rintracciato il rumeno ora giudicato grazie a una traccia di DNA rilevata su un piede di porco. Il Ministero pubblico della Confederazione ha emesso un mandato d’arresto internazionale il 19 giugno del 2020. Lo stesso giorno, l’uomo è stato arrestato a Dornbirn, nel limitrofo Vorarlberg austriaco e, infine, estradato in Svizzera.