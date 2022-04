Fattoria degli orrori a Hefenhofen, chiesti 6,5 anni

L’uomo sarà giudicato dal tribunale distrettuale di Arbon. Stando alle 22 pagine dell’atto d’accusa, il contadino, per il periodo tra settembre 2013 e giugno 2019, è accusato in particolare di ripetuto maltrattamento di animali, ripetuta violazione della Legge federale sulla protezione degli animali e di quella sulle epizoozie nonché violazione per mestiere della Legge sulle derrate alimentari. L’incriminazione riguarda cavalli, pecore, cani, polli, maiali e bovini. La procura ritiene che agli animali non siano state prestate cure veterinarie adeguate, che la loro detenzione non abbia rispettato le esigenze delle singole specie, che il loro trasporto non abbia seguito le norme e che il loro abbattimento non sia stato conforme alla protezione degli animali, si legge su un comunicato della procura. L’imputato è pure accusato di ripetuta esposizione a pericolo della vita altrui, di violazione di domicilio, di falsità in documenti, di delitti contro l’onore e di violazioni della Legge federale sulla circolazione stradale e di quella sugli stranieri e la loro integrazione.