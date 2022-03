Fallimenti aziendali: forte aumento in Svizzera

I fallimenti aziendali sono in forte aumento in Svizzera: lo indicano i dati pubblicati oggi dalla società di informazioni economiche Dun & Bradstreet (D&B), che mettono anche in luce una lieve flessione sul fronte delle nascite di nuove imprese. Nei primi due mesi del 2022 le ditte che hanno dovuto chiudere per insolvenza sono state 758 a livello elvetico, il 17% in più dello stesso periodo del 2021. Il dato nasconde peraltro una realtà regionale assai variegata: spiccano per esempio il +67% di Zurigo e il +55% di Berna, mentre in contro tendenza sono ad esempio Ginevra (-27%) e in particolare il Ticino (-11% a 41). I Grigioni presentano un numero perfettamente invariato (12).