Fallimenti 2021, solo un leggero aumento

Nonostante la crisi del coronavirus i fallimenti aziendali sono cresciuti solo di poco in Svizzera nel 2021 e sono addirittura calati in Ticino: lo indicano i dati pubblicati oggi dalla società di informazioni economiche Dun & Bradstreet (D&B), che vede negli aiuti statali anti-Covid anche un sostegno a imprese non più competitive.

Le ditte che hanno dovuto chiudere per insolvenza sono state 3946 a livello elvetico, il 4% in più del 2020. Il Ticino si muove però in contro tendenza, facendo segnare -17% (a 269), mentre i Grigioni (+17% a 49) mostrano una progressione più forte della media nazionale.

“Anche se i fallimenti aziendali in Svizzera nel 2021 sono leggermente aumentati il loro numero è ancora significativamente inferiore a quello degli anni pre-coronavirus”, sottolineano gli esperti di D&B in un comunicato odierno. “A quanto sembra i crediti Covid-19, le regole sui casi di rigore e l’accesso facilitato al lavoro ridotto non solo hanno impedito una crescita delle bancarotte, ma hanno anche persino permesso la sopravvivenza di aziende che in realtà non erano più competitive”.