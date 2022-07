Fa stuprare 12enne dai suoi amici, condannato

Un giovane oggi 21enne che a più riprese ha fatto stuprare una ragazzina di 12 anni da sei suoi amici è stato condannato oggi a 8 anni e 9 mesi di detenzione. Per il tribunale distrettuale di Winterthur (ZH), è assodato che il sesso tra la ragazzina e i cosiddetti “Bros” del giovane non era consenziente. “Hanno organizzato tutto e dato ordini alla ragazza”, ha detto il giudice. Non ci sono invece dubbi sulle dichiarazioni fatte dalla vittima, che oggi ha 17 anni. La ragazza era follemente innamorata dell’adolescente, all’epoca 16enne, e avrebbe fatto di tutto per lui. In aula, il “rubacuori” e i suoi sei amici hanno sostenuto che la ragazza avrebbe partecipato volontariamente e che si erano “divertiti tutti insieme”.

Divieto di contatto per cinque anni

Oltre alla pena detentiva di 8 anni e 9 mesi, il tribunale ha condannato l’imputato principale a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da 30 franchi. Il giovane uomo dovrà inoltre versare alla vittima una riparazione morale di 50’000 franchi e non potrà avere alcun contatto con la ragazza per cinque anni. A causa del rischio di fuga, rimane inoltre detenuto in regime di carcere di sicurezza. Il tribunale non ha ritenuto opportuna una cosiddetta “misura per i giovani adulti”, che avrebbe ad esempio permesso al ragazzo di seguire un apprendistato. Il condannato rifiuta infatti qualsiasi forma di collaborazione. “Ciò non è solo un peccato, ma anche poco intelligente”, ha detto il giudice. Per questo deve andare in un carcere “normale”.