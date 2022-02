Export in calo ma import in netta crescita

Il commercio estero svizzero ha presentato un'evoluzione discordante in gennaio: rispetto a dicembre le esportazioni sono scese dell'1,5% a 20,9 miliardi di franchi, mentre le importazioni - sulla scia del forti aumenti di prezzo in tutto il mondo - hanno fatto un balzo del 7,0% a 18,7 miliardi.

Gennaio: eccedenza di 2,2 miliardi Il primo mese dell'anno si chiude così con un eccedenza di 2,2 miliardi, assai lontana da quella record di 4,5 miliardi che risale ad agosto 2021, emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), cioè l'entità che sino alla fine del 2021 si chiamava Amministrazione federale delle dogane (AFD). Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (vale a dire corrette dell'effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a +2,3% (export) e -0,7% (import).

In calo export per Nordamerica

A livello geografico, il continente più importante per i prodotti con il marchio della balestra rimane l'Europa (+3,2% a 12,6 miliardi), malgrado lo scarso dinamismo mostrato dal principale paese di sbocco dell'export, la Germania (+0,9% a 3,6 miliardi). In forte calo è invece il Nordamerica (-19,9% a 3,6 miliardi), mentre avanza l'Asia (+4,5% a 4,4 miliardi), con una performance non entusiasmante della Cina (+0,9% a 1,3 miliardi).