Expo Osaka 2025 sotto il segno dell'innovazione

Tetto spesa a 17,6 milioni

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale che ha previsto, nel suo messaggio al parlamento, un tetto di spesa di 17,6 milioni di franchi. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 150 paesi e 28 milioni di visitatori. Il Governo pensa già alla prossima esposizione universale, mentre quella di Dubai (EAU) è ancora aperta (chiuderà i battenti alla fine di questo mese). Per l’appuntamento di Osaka nel 2025 - apertura prevista il 13 aprile al fino 13 ottobre - l’esecutivo ha scelto come tema “Delineare la società del futuro per le nostre vite” (”Designing Future Society for Our Lives”).