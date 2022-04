Expo Dubai, il padiglione elvetico è stato fra i più visitati

L'esperienza elvetica all'Esposizione universale di Dubai si chiude con un bilancio positivo: con 1,7 milioni di visitatori, quello della Confederazione è stato uno dei padiglioni più popolari, indica in una nota Presenza Svizzera, un'unità del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Molte visite importanti Un totale di 987 delegazioni ufficiali hanno visitato il padiglione svizzero, tra cui 810 membri della famiglia reale, 335 rappresentanti del governo degli Emirati Arabi Uniti, 90 primi ministri, ministri e governatori di vari paesi. Anche 80 CEO di grandi aziende svizzere ed europee sono entrati negli spazi rossocrociati. L’Expo, e il padiglione elvetico, sono anche stati visitati dall’allora presidente della Confederazione Guy Parmelin, in occasione della giornata nazionale svizzera tenutasi il 29 ottobre 2021, e dal consigliere federale Ueli Maurer lo scorso 23 marzo per le Giornate della finanza svizzera (”Swiss Finance Days”).

La storia svizzera in un padiglione

A Dubai, il padiglione elvetico permetteva di immergersi nella storia della Svizzera. Per il visitatore l'esperienza si apriva con un mare di nebbia simile a quello che avvolgeva l'Arteplage dell'Expo.02 a Yverdon (VD). La nebbia lasciava poi il posto a uno spettacolo di suoni e luci che riproduceva il passaggio dal giorno alla notte sulle Alpi elvetiche. A questo punto gli ospiti potevano entrare in un modello di città svizzera iperconnessa, a simboleggiare il grado di digitalizzazione della Confederazione. L’ultima parte del percorso prevedeva una serie di esposizioni sull’innovazione svizzera, frutto della collaborazione con il mondo accademico e con l’”ecosistema” delle start-up elvetiche. Al termine della visita era possibile degustare un caffè svizzero e del cioccolato.