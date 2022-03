“Eventuali nuove ondate vanno anticipate”

“In caso di picchi rinviare operazioni non urgenti”

In caso di picchi pandemici, la CDS raccomanda il rinvio delle operazioni non urgenti e pianificabili. Preconizza inoltre il coinvolgimento di tutti gli ospedali per malattie acute e altri istituti di trattamento ospedaliero nella presa a carico dei malati di coronavirus. Per quanto riguarda i reparti di cure intensive, la CDS suggerisce la creazione di posti ad hoc, “purché le risorse del personale lo consentano”. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla salute del personale delle cure intense. Una possibile pista da seguire sarebbero rotazioni con dipendenti che lavorano in altri servizi. In particolare, devono essere contattate le persone che hanno già lavorato nei reparti di cure intensive.