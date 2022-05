Estremismo violento, “necessarie più misure”

L’accresciuta sorveglianza dell’estremismo violento, anche con metodi di controllo intrusivi, e dei flussi finanziari sono alcune delle novità incluse nella revisione della Legge federale sulle attività informative (LAIn) approvate ieri dal Consiglio federale e poste in consultazione fino al 9 settembre. Stando a una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), nell’ambito della lotta contro l’estremismo violento, la revisione intende istituire misure supplementari per l’individuazione tempestiva e la prevenzione.

Novità

Concretamente, i provvedimenti di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione - sorveglianza postale e traffico comunicazioni, infiltrazione reti informatiche e sorveglianza in luoghi privati, ecc. - dovrebbero poter essere adottati anche per l’acquisizione di informazioni su gravi minacce derivanti da attività di estremismo violento. Simili misure possono riguardare organizzazioni e persone che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi. Le novità riguardano anche le transazioni finanziarie, ad esempio in caso di finanziamento di attività terroristiche o di reti di spionaggio. Attualmente il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) non ha la possibilità di ottenere dagli intermediari finanziari informazioni concernenti il finanziamento di persone o gruppi rilevanti in materia di sicurezza.

Nuova misura finanziaria

Nella revisione della normativa attuale è prevista una nuova misura soggetta ad autorizzazione per l’acquisizione di dati dagli intermediari finanziari: in caso di grave minaccia per la sicurezza della Svizzera, in futuro il SIC potrà analizzare anche flussi finanziari esigendo dagli intermediari finanziari informazioni riguardo a transazioni. Tale misura potrà essere impiegata ad esempio nel caso di aziende commerciali, organizzazioni che perseguono ideali o istituzioni religiose in merito alle quali sussistono indizi fondati di partecipazione al finanziamento di attività terroristiche, di intelligence o di estremismo violento.