Estremismo: 50 segnalazioni e misure contro 4 militari

Nel 2021 sono state inoltrate al Servizio specializzato per l’estremismo in seno all’esercito 50 segnalazioni e richieste, soprattutto per casi di estremismo di destra. Lo indica una nota governativa odierna, da cui risulta che nei confronti di quattro militari sono state adottate misure precauzionali, che spaziano dall’avvio di un controllo personale di sicurezza, passando per una sospensione delle chiamate in servizio, fino al ritiro dell’arma personale.

Provvedimenti contro alcuni militari

Rispetto agli anni precedenti, precisa il comunicato, il quadro generale non mostra alcuna variazione di rilievo. Anche l’anno scorso si è trattato principalmente di episodi isolati legati a segnalazioni di presunte attività estremiste nella vita civile. Non sono stati registrati atti di violenza o episodi rilevanti ai fini della sicurezza. Stando al rapporto, la media delle segnalazioni e richieste di informazioni per il periodo 2018-2021 è di 46 all’anno e le persone identificate 50. In media, sono stati presi provvedimenti per 4,5 persone. Sempre l’anno scorso, è stata verificata la situazione militare di 63 persone (incorporazione o no, grado, ecc) e, in caso di necessità, la loro situazione personale. Nel documento si precisa che non ogni indizio annunciato e verificato si rivela poi essere un caso di estremismo violento accertato ai sensi della legge (commissione, incoraggiamento o approvazione di atti violenti). Degli annunci possono concernere anche persone che non sono o non sono più incorporate nell’esercito.