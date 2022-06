Espulsioni, proroga del test Covid obbligatorio

Chi è tenuto a lasciare la Svizzera deve poter essere obbligato a effettuare un test Covid-19, qualora non fosse possibile eseguire l'allontanamento. Molti Stati chiedono infatti tuttora un test negativo per riammettere le persone espulse. Il Consiglio federale ha adottato oggi il messaggio sulla proroga di tale regola, affinché i cantoni possano continuare ad eseguire gli allontanamenti fino alla fine di giugno del 2024. Le disposizioni vigenti, che consentono di evitare costi elevati soprattutto per le autorità cantonali, sono valide solo fino alla fine del 2022. Per garantire l'esecuzione dell'allontanamento senza interruzioni il Governo propone al Parlamento di dichiarare l'oggetto urgente, indica una nota governativa odierna.