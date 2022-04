Esercito svizzero: dal 2023 probabile aumento della spesa

Alla luce della guerra in Ucraina, dal 2023 la spesa per l’esercito dovrebbe crescere anche in Svizzera. Il Consiglio federale raccomanda al parlamento l’adozione di due mozioni identiche inoltrate dalle Commissioni della politica di sicurezza di entrambi i rami del parlamento onde accrescere progressivamente i mezzi per la truppa. L’obiettivo? Raggiungere almeno l’1% del PIL (nel 2020 poco più di 700 miliardi di franchi, n.d.r) al più tardi nel 2030. Oggi l’esercito spende poco più di 5 miliardi di franchi l’anno.

Le due mozioni, combattute dal campo rosso-verde, fanno presente che dal 1990 la spesa per l’esercito è stata continuamente ridotta passando da 15,7% annuo al 6,8% della spesa federale nel 2019. Se nel 1990 l’1,34% del PIL era investito nell’esercito, nel 2019 lo era lo 0,67%. A causa della grande pressione per ridurre le spese destinate all’esercito, gli acquisti sono stati rinviati e ora vi sono lacune in materia di capacità. La guerra in Ucraina, stando alle due commissioni, ha dimostrato che in Europa le guerre si fanno ancora con armi di fanteria, carri armati, artiglieria, aerei da combattimento.