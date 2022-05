Esercito, istituito un organo di mediazione indipendente

Il personale militare può rivolgersi da subito a un Organo di mediazione indipendente per problemi legati al servizio. Questa nuova istanza completa l'offerta esistente, indica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps). Il Consiglio federale ha deciso la scorsa estate di istituire un simile servizio per i casi in cui un punto di vista indipendente dall'esercito potrebbe essere utile. Il servizio di mediazione può essere contattato direttamente e gratuitamente. Tutte le richieste sono trattate in modo confidenziale.

Cosa fa l’Organo

L'Organo di mediazione è destinato al personale militare, così come agli ex militari e ai futuri soldati, dispensando all'occorrenza anche consigli ai parenti. Se un problema relativo al servizio non può essere risolto attraverso la normale catena di comando o per il tramite dei servizi interni delle forze armate, può essere segnalato al nuovo organismo. L'Organo di mediazione consiglia il personale militare e lo sostiene nella ricerca di soluzioni. Può anche emettere raccomandazioni ai servizi competenti delle forze armate e all'amministrazione militare. Tuttavia, non ha un'influenza diretta sui termini fissati per i procedimenti o sulle decisioni già prese.