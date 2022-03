Esercito, integrate categorie professionali servizio di volo

Nell'ambito della riforma denominata Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs), oggi il Consiglio federale ha adeguato alcune ordinanze in relazione con il servizio di volo militare. Vengono così integrate alcune categorie professionali e viene aumentata l'indennità per i soldati di milizia del servizio, che in futuro sarà soggetta al rincaro generale. Tali adeguamenti entreranno in vigore il 1° luglio 2022.

La revisione Attualmente il servizio di volo militare è costituito dal servizio di volo, dal servizio di lancio con il paracadute e dal servizio di volo con droni, indica una nota governativa odierna. Con la revisione dell'ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM), anche i soldati del distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) con addestramento militare in caduta libera, come pure gli istruttori di volo con licenza di istruttore di paracadutismo vengono integrati del servizio di lancio con il paracadute.

Indennità adeguata al rincaro

Dal momento che questo servizio comporta particolari esigenze, i militari di milizia del servizio di volo militare continuano a ricevere, come finora, un'indennità supplementare che sarà ora soggetta al rincaro generale. Dal 1995 tale indennità non ha più subito alcun adeguamento. In applicazione del rincaro generale accumulato da quel momento, l'indennità sarà ora aumentata di circa il 12,6%, precisa ancora la nota. Le ulteriori regolamentazioni del progetto legislativo riguardano la precisazione del numero di giorni di servizio da prestare per determinate funzioni del servizio di volo militare. Per questo motivo si è proceduto in particolare a una revisione delle relative disposizioni nell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).