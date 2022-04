Escursionista precipita e muore in Vallese

Tre sciescursionisti sono caduti in un crepaccio oggi nella regione dell’Aletsch, in Vallese. Una donna è morta e le altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

Nulla da fare per la 28enne bernese

I soccorritori di Air-Zermatt e del servizio regionale di Goms sono rapidamente giunti sul posto. Per la donna - una 28enne bernese - non c’era più niente da fare e il suo compagno di cordata - un 27enne bernese - è stato trasportato in elicottero all’Inselspital di Berna. La sua vita è in pericolo. Il terzo sventurato, sorretto dai suoi compagni, è stato portato all’ospedale di Interlaken (BE), ma la sua vita non è in pericolo. Gli escursionisti non erano accompagnati da una guida, ha precisato la polizia. Un’indagine è stata avviata.