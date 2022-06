Eroina come terapia in farmacie e case anziani

Molto criticata all'inizio, e poi presa quasi a modello, la distribuzione di eroina a scopi terapeutici in Svizzera dovrebbe venir resa più elastica, facendo in modo che anche farmacie, carceri e case per anziani possano elargire le dosi giornaliere necessarie. È il succo della revisione dell'ordinanza approvata oggi dal Consiglio federale e inviata in consultazione alle cerchie interessate fino al 30 di settembre.

Distribuzione anche in centri esterni

Ecco perché, per far fronte a questi cambiamenti, bisognerebbe allentare le regole di distribuzione e adeguare meglio il programma alle esigenze dei pazienti. In concreto, in futuro i centri HeGeBe dovrebbero poter delegare la dispensazione di eroina (diacetilmorfina) a istituti esterni, come per esempio case per anziani, ospedali, carceri o farmacie. I pazienti potranno qui ritirare i medicamenti, risparmiandosi quindi un pezzo di tragitto.