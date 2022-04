EPFL, i ratti da laboratorio potranno essere adottati

I ratti da laboratorio del Politecnico federale di Losanna (EPFL) che l’Alta scuola non utilizza più potranno essere adottati da privati cittadini. Un’intesa in questo senso è stata siglata con la Protezione svizzera degli animali (PSA).

Se il programma funziona, le cifre potranno aumentare

“Secondo i termini del contratto, l’EPFL dona alla PSA i ratti da laboratorio e si fa carico di una parte del loro sostentamento per 30 giorni”, si legge in un comunicato odierno. La PSA si impegnerà dal canto suo a far ambientare i piccoli animali e a trovar loro una nuova sistemazione a lungo termine. In un primo tempo, sarà interessato dal progetto solo qualche esemplare al mese, stima il politecnico. Le cifre potranno poi aumentare se il programma dimostrerà di funzionare.