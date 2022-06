Energie rinnovabili, la Svizzera rincorre

In materia di energie rinnovabili, la Svizzera è in forte ritardo rispetto alla maggior parte dei Paesi europei. Lo indica uno studio della Fondazione svizzera per l'energia (SES) pubblicato oggi.

Il confronto con i paesi dell’Unione Europea

Se si confronta la produzione pro capite di energia solare ed eolica in Svizzera e nei 27 Stati dell'Unione Europea, la Confederazione si trova al 23° posto. Lo studio evidenzi anche che nel nostro Paese solo il 5,6% del consumo di elettricità è generato con le due tecnologie rinnovabili. In Danimarca, ad esempio, tale percentuale è del 53%.

La Svizzera è in ritardo

Secondo la SES, l'espansione dell'energia eolica in Svizzera è stagnante. Il quadro non è più roseo per quel che concerne l'energia solare: la Confederazione è chiaramente superata dai Paesi dell'UE che si trovano a nord malgrado abbiano una minore radiazione solare.