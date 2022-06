Energie pulite ed esercito alle Camere

Riprendono stamane i dibattiti alle Camere federali, ultimo giorno della prima settimana della sessione estiva. Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) si dedicherà interamente ad argomenti di pertinenza del dipartimento federale (DATEC) di Simonetta Sommaruga. In particolare, dopo aver liquidato le divergenze riguardanti la legge federale sul trasporto di viaggiatori, il plenum affronterà due mozioni che chiedono di sfruttare maggiormente le facciate degli edifici per installarvi impianti fotovoltaici, nonché i ripari fonici lungo strade e autostrade. Un’altra mozione domanda di semplificare il passaggio a sistemi di riscaldamento moderni.

Giornata monotematica anche agli Stati (08.15-13.00), che dovranno sbrigare numerosi interventi riguardanti la difesa nazionale tra cui spicca una mozione della commissione preparatoria che chiede al Consiglio federale di innalzare i mezzi destinati all’esercito già dal 2023, per colmare le lacune nell’armamento. Una mozione simile - inoltrata dalla commissione della politica di sicurezza del Nazionale poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina - era già stata approvata in maggio, durante la sessione speciale, dalla Camera del popolo. In soldoni, il budget dell’armata dovrebbe salire dai poco più di 5 miliardi di franchi all’anno attuali a 7 miliardi nel 2030 (1% del PIL).

Un altro tema scottante e di stretta attualità riguarda il secondo grosso tema in agenda oggi, ossia il messaggio 2022 dell’esercito che comprende anche i nuovi jet da combattimento, un’operazione contro la quale è stata lanciato un’iniziativa popolare. La commissione preparatoria raccomanda l’acquisto di 36 caccia F-35A (6,1 miliardi di franchi), e del sistema di difesa terra-aria Patriot (2 miliardi), al fine di garantire la sicurezza dello spazio aereo elvetico e della popolazione. Il Consiglio federale e la commissione preparatoria vogliono che il contratto d’acquisto venga firmato prima di un’eventuale votazione popolare, ossia entro il 31 marzo 2023. Una minoranza di sinistra chiederà in aula di rinviare la firma del contratto finché non si sarà votato sulla proposta che intende impedire l’acquisto degli F-35A, prodotti dalla statunitense Lockheed Martin, aerei considerati troppo cari e inutili per semplici missioni di polizia aerea.