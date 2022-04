Energia, il sostegno a Berna e i negoziati con l’Ue

I Cantoni sono pronti a sostenere la Confederazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e gas. Allo stesso tempo, chiedono al Consiglio federale di avviare negoziati per un accordo puramente tecnico sull'elettricità con l'Unione europea (Ue).

Conferenza dei direttori cantonali

La Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) ha discusso le attuali sfide del mercato con la consigliera federale Simonetta Sommaruga, direttrice del Dipartimento federale dell’energia (DATEC), durante una sessione plenaria tenuta oggi a Berna. I Cantoni forniranno sostegno alla Berna federale “nella misura delle loro possibilità“, indica un comunicato diramato dall’EnDK. La Conferenza accoglie con favore i piani del Consiglio federale di prevedere centrali a gas di riserva in caso di penuria, ma insiste sul fatto che questi impianti dovrebbero essere utilizzati solo come soluzione di riserva in caso di emergenza. “Bisogna assolutamente evitare che queste centrali facciano concorrenza allo sviluppo delle energie rinnovabili”, afferma, citato nella nota, Roberto Schmidt (Partito cristiano-sociale), membro del comitato dell’EnDK e responsabile del Dipartimento vallesano delle finanze e dell’energia.

Negoziati con Bruxelles

I direttori cantonali dell'energia chiedono poi al Consiglio federale di avviare negoziati con l'Ue per un accordo meramente tecnico sull'elettricità, “senza accesso ai mercati in un primo tempo”. A loro avviso, il contesto dell’aggressione russa dell’Ucraina apre nuove prospettive per una tale intesa con Bruxelles. Un accordo sarebbe nell'interesse comune, poiché la Svizzera dà un contributo importante alla stabilità della rete europea, ampiamente interconnessa. Ad esempio, Swissgrid (la società incaricata della gestione della rete svizzera di trasmissione della corrente) ha giocato un ruolo cruciale nell'integrazione della rete elettrica ucraina nella rete europea continentale. Inoltre, con le sue centrali idroelettriche ad accumulazione, la Svizzera offre alternative alle centrali europee a gas destinate a coprire i picchi di consumo e funzionanti con gas russo, si legge nel comunicato.