Emissioni Co2, in Svizzera più elevate del previsto

Saluti agli obiettivi climatici del 2020

La piazza finanziaria elvetica inoltre, attraverso investimenti, prestiti, azioni e altre transazioni, genera emissioni aggiuntive per 700-900 megatonnellate di CO2 all’anno, da 15 a 20 volte le emissioni nazionali. La Svizzera non ha raggiunto l’obiettivo climatico del 2020. Per quanto riguarda l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni entro il 2050, McKinsey ritiene che la Confederazione, come il resto del mondo, non sia sulla buona strada. Come centro economico e finanziario internazionale ha però una grande influenza. Per lo studio, McKinsey ha contattato 180 aziende e associazioni di categoria. L’economia svizzera considera la decarbonizzazione una sfida e un’opportunità importanti. Per quattro quinti delle aziende interrogate però non è ancora chiaro come questo influirà sui modelli di business.