Emissione Pass, problemi tecnici con test rapidi

Al momento, la Confederazione non può rilasciare certificati Covid per le persone giudicate guarite sulla base di un test antigenico rapido. Il motivo? Problemi tecnici, ha specificato oggi l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT).

I nuovi certificati dovevano essere emessi a partire da oggi. La Confederazione ha deciso di introdurli come soluzione temporanea dal momento che i test PCR scarseggiano a causa della forte domanda imputabile all’ondata della variante Omicron.

Rischio di falsi positivi basso

È stato dimostrato che il risultato positivo di un test rapido antigenico è assai affidabile nella situazione epidemiologica attuale, sottolinea l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sul suo sito web. I “falsi positivi” sono molto improbabili. Finora, le persone guarite dal coronavirus dovevano presentare un test PCR per ottenere un certificato Covid. In alternativa, potevano ottenere un certificato valido solo in Svizzera basato su un test antigenico.