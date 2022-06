Elettricità, “rischio di carenza in inverno”

Forniture russe ridotte del 60%

Da lunedì la Russia ha ridotto del 60% le forniture di gas all’Europa, sottolinea Brand in un’intervista a Blick TV. Se tale situazione perdura aggraverà i problemi che l’Europa ha già attualmente riguardo all’approvvigionamento di energia. Il fatto che metà del parco nucleare francese sia attualmente fuori servizio complica ulteriormente le cose, sottolinea Brand. In inverno, la Svizzera importa normalmente energia nucleare francese. Il Ceo di Axpo non esclude quindi un futuro razionamento dell’energia elettrica se la Svizzera non punta maggiormente sulle energie rinnovabili.