Elettricità, previsti aumenti del 20%

I prezzi dell’elettricità nel prossimo anno potrebbero salire del 20% o più. È quanto sostengono le aziende del settore. Per un alloggio con 5 stanze nel 2023 ci sarebbero quindi maggiori costi per 180 franchi. Uno dei motivi è la guerra in Ucraina.

Fino a 6’000 franchi di costi in più

Le attività commerciali, come ad esempio una grande panetteria o un ristorante, dovranno calcolare con un aumento dei costi fino a 6000 franchi. È quanto emerge da un sondaggio svolto dall’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) fra i suoi membri. La ricerca è da intendersi come prima stima della situazione, viene spiegato in un comunicato odierno. Già nel 2021 si sono registrati aumenti del prezzo dell’energia, ad esempio a causa del costo maggiore dei combustibili e della sospensione delle attività di alcune centrali elettriche. Ora, con la guerra in Ucraina, la pressione sui prezzi è ulteriormente cresciuta.