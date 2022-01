Effetto Omicron: impennata lavoro interinale

La variante Omicron del coronavirus infuria in Svizzera, con circa 30mila nuovi casi al giorno, e le assenze del personale, per malattia o per quarantena, si moltiplicano. Le agenzie di lavoro interinale Coople e Adecco sono attualmente confrontate con un’impennata delle richieste da parte delle aziende elvetiche.

Richiesta in tutti i settori

Schneuwly e Keller precisano che la domanda è alta in tutti i settori, con chiaramente la sanità, il commercio online, la vendita al dettaglio, la gastronomia, gli alberghi e la logistica in prima linea.

Per le agenzie interinali è difficile soddisfare le richieste quando si cercano competenze specializzate, per esempio in medicina o informatica, ma anche conduttori di locomotive e tram. Si tratta di conoscenze non facilmente trasferibili. Persone che hanno lavorato a lungo nel settore della ristorazione possono invece facilmente cambiare ambito, rileva Schneuwly: la loro abilità nel trattare con i clienti funziona molto bene nel commercio online, ad esempio.

Keller spiega che le aziende sono diventate più flessibili e stanno scendendo sempre più a compromessi. È anche stata incrementata la formazione interna per i dipendenti esterni al settore.