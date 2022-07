Effetti collaterali da medicamenti

Nei primi sei mesi dell’anno - fino al 28 giugno per la precisione - sono stati segnalati 15’578 casi di reazioni avverse da medicamenti, praticante tutti collegati ai vaccini anti-covid. Lo annuncia in una nota l’Istituto per gli agenti terapeutici Swissmedic.

62,1% casi non gravi

La maggioranza degli effetti collaterali (62,1%) è stata segnalata come “non grave”. Gli altri (37,9%) sono stati indicati a Swissmedic come “gravi”. L’istituto precisa poi che nella maggior parte dei casi, una notifica contiene più di una reazione (in media di 3,13). Nella nota si precisa che 10’751 notifiche (69%) si riferiscono al vaccino anti-coronavirus di Moderna (il vaccino impiegato per circa il 62% delle dosi somministrate) e 4357 (28%) a quello di Pfizer/BioNTech.

Età e sesso

Il 66,9% degli intervistati aveva un’età compresa tra i 18 e i 64 anni. La percentuale di persone di età superiore ai 65 anni era del 19,7% e quella di persone di età compresa tra i 12 e i 17 anni del 1,3%. 9’662 (62,1%) notifiche riguardavano le donne, mentre 5’457 (35,1%) notifiche riguardavano gli uomini.

Effetti collaterali

La maggioranza degli effetti collaterali segnalati sono febbre, mal di testa, affaticamento, brividi, nausea e vertigini. In 216 dei casi gravi sono stati registrati decessi a differenti intervalli di tempo dalla vaccinazione. L’età media delle persone morte era di 79 anni, ma in questi casi le cause del decesso possono anche essere non legate al vaccino.