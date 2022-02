Economiesuisse: sì a Frontex, AVS 21 e abolizione imposta preventiva

Il Comitato direttivo di economiesuisse raccomanda di votare a favore dell’estensione del contributo a Frontex, della riforma AVS 21 e dell’abolizione parziale dell’imposta preventiva, che saranno prossimamente sottoposte al popolo. Senza il rinnovo del contributo elvetico all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex, la Svizzera non potrebbe continuare a far parte dell’accordo di Schengen, di vitale importanza per la sicurezza, l’economia e soprattutto per il turismo, spiega l’organizzazione mantello delle imprese annunciando di aver già lanciato la campagna a sostegno dell’oggetto in votazione il prossimo 15 maggio.

Economiesuisse sostiene anche la riforma AVS 21 e si impegnerà a fianco di un’ampia alleanza per un “sì” alle urne, precisa un comunicato odierno. A suo avviso la riforma è urgente e necessaria per la stabilizzazione finanziaria e salvaguardia della principale assicurazione sociale. A causa dello sviluppo demografico e dell’imminente pensionamento dei baby boomers, il rapporto tra occupati e pensionati diventerà sempre più sfavorevole. “Se vogliamo che l’AVS rimanga anche per le generazioni future una fonte affidabile di finanziamento per la vecchiaia, essa deve essere urgentemente riformata”, affermano gli ambienti economici.