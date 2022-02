Economia sollevata, ma ora “via il pass”

C’è soddisfazione negli ambienti economici per l’abolizione domani dell’obbligo di telelavoro e di quarantena, annunciata oggi dal Consiglio federale. Traspare invece rammarico per il mantenimento, ancora almeno per due settimane, del certificato Covid.

Una perdita di fatturato

L’obbligo di presentare un pass sanitario è “dannoso” per molti settori, scrivono l’Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam), GastroSuisse, la Federazione svizzera dei centri fitness e di salute (FSCFS), EXPO EVENT e SwissDrink in un comunicato congiunto. L’approccio “esitante” del Governo rappresenta una grossa e inutile perdita di fatturato e impedisce qualsiasi pianificazione per i settori interessati, scrivono. In poche parole, quello che viene chiesto è un ritorno alla normalità. “La Svizzera deve imparare a vivere con il virus, senza che i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione siano limitati in modo sproporzionato”, aggiungono, proponendo di nuovo un giorno della libertà (Freedom Day) in cui tutte le misure siano revocate.