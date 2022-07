Ecco la nuova app per gli svizzeri all’estero

La Confederazione crea un’apposita applicazione per i cellulari degli svizzeri all’estero, in modo che le autorità possano informarli rapidamente e sia più facile lo scambio di comunicazioni con le rappresentanze all’estero.

Lancio in novembre

La Confederazione intende utilizzare la nuova applicazione, che sarà lanciata in novembre, per mantenere un contatto regolare con la comunità all’estero. Essa consente inoltre di rivolgersi in modo specifico a determinati gruppi, come i giovani, ha spiegato a Keystone-Ats una portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae).