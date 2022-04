Ecco dove verranno protetti i beni culturali ucraini

Un ex deposito militare in Svizzera è disponibile per accogliere opere d’arte ucraine minacciate. “L’Ucraina non ha inoltrato richiesta a questo stadio”, ha detto oggi a Keystone-ATS Carine Simoes, responsabile della protezione dei beni culturali all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Un accordo bilaterale interstatale

L'utilizzo di questo deposito si basa su un accordo bilaterale interstatale, con una garanzia di immunità e restituzione. Si attiva su richiesta dello Stato che vuole proteggere i suoi beni culturali. Questo rifugio internazionali per beni culturali minacciati, il cui luogo è tenuto segreto per ragioni di sicurezza e discrezione, non è mai stato utilizzato. Dal 2014, questa possibilità è menzionata nella legge federale sulla protezione dei beni culturali.

Musei mobilitati

Con il sostegno dell’Ufficio federale della cultura (UFC) siamo attivi in vari uffici. “Sosteniamo musei in Ucraina in una rete con partner tedeschi e polacchi, perché è importante lavorare insieme”, spiega Katharina Korsunsky, segretario generale dell’Associazione dei musei svizzeri e di ICOM Svizzera - Consiglio internazionale dei musei (International Council of Museums). Le due associazioni partecipano alla coordinazione e alla gestione dell’UA Art Aid Contact Center, una messaggeria online per le richieste d’aiuto dei musei ucraini. Lo scopo è di trasmetterli il più efficacemente possibile agli esperti e alle organizzazioni di sostegno. “Per ora nessuna opera d’arte è stata evacuata ufficialmente verso la Svizzera dall’Ucraina. Lo Stato ucraino l’ha escluso prima dell’inizio della guerra e finora - probabilmente anche per ragioni psicologiche”, ha indicato Korsunsky.