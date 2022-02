Eccezione mascherina sui mezzi non piace

Far rispettare l’obbligo della mascherina nei trasporti pubblici non sarà facile, ha detto a Keystone-ATS Ueli Stückelberger, direttore dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) reagendo alla decisione odierna in merito del Consiglio federale. Le aziende di trasporto accettano la decisione e cercheranno di farla rispettare al meglio. Ma temono che l’accettazione da parte dei clienti dell’obbligo della maschera su bus e treni sia destinata a diminuire, ha aggiunto. L’UTP avrebbe auspicato una revoca del provvedimento ovunque allo stesso tempo. La soluzione speciale per il trasporto pubblico sarà ora molto più difficile da comunicare. Le aziende sperano che questo regolamento d’eccezione almeno non duri troppo a lungo.