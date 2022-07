Easyjet, c’è l’accordo sul rinnovo salariale

Il Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari ha raggiunto un accordo salariale eccezionale con la direzione di Easyjet Svizzera per il personale di cabina. L’accordo prevede tre aumenti consecutivi da ora fino al 1° gennaio 2024, con un minimo complessivo di +7% sulla retribuzione fissa e +4,5% sulla variabile, con un bonus immediato di 4’000 franchi per il personale di cabina e 4’500 franchi per i capi d'equipaggio di cabina.

Gli scioperi

Dopo lunghi mesi di trattative, deferimento al tribunale competente (Crct) e mobilitazioni del personale, “abbiamo finalmente firmato un accordo”, scrive il sindacato, esprimendo soddisfazione. Easyjet si è dovuto confrontare con numerosi scioperi in vari paesi europei (Inghilterra, Spagna, Italia, Portogallo e Germania). I dipendenti impiegati in Svizzera (Ginevra e Basilea-Mulhouse) erano determinati a ottenere un reale compenso salariale e Easyjet Svizzera non poteva correre il rischio di incorrere in uno sciopero durante la stagione estiva.