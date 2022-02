“È un attacco alla piazza finanziaria”

Non sono tempi facili per Credit Suisse. Il secondo istituto di credito elvetico attraversa uno scandalo dietro l’altro. Nell’ambito di un’inchiesta giornalistica internazionale conosciuta come “Suisse Secrets”, diverse testate accusano la banca di avere accettato per anni come clienti trafficanti di droga, dittatori, nonché presunti criminali di guerra e trafficanti di esseri umani. Le accuse sono state respinte dalla banca, ma si tratta di un ulteriore duro colpo alla sua reputazione.